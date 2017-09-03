 مظاهرة للتنديد بنظام قطر ببرشلونة.. ولمحاسبة “رؤوس الإرهاب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مظاهرة للتنديد بنظام قطر ببرشلونة.. ولمحاسبة “رؤوس الإرهاب”

مظاهرة للتنديد بنظام قطر ببرشلونة.. ولمحاسبة “رؤوس الإرهاب”
المناطق - وكالات

نظم مئات الأشخاص، الأحد، وقفة وسط برشلونة في إسبانيا تنديدا بدعم قطر المستمر للإرهاب، وذلك بعد نحو أسبوعين على الهجوم الدامي الذي شهدته المدينة الواقعة في إقليم كتالونيا.

ورفع المعتصمون الذين تجمعوا في ساحة “لاس رامبلاس” حيث دهس سائق بمركبته العشرات موقعا نحو 13 قتيلا في 17 أغسطس الماضي، أعلام إسبانيا ودول أوروبية كانت قد تعرضت أيضا لهجمات إرهابية.

كما رفع المشاركون في المظاهرة التي نظمتها “حركة إسبان ضد الإرهاب” لافتات عليها صور لقادة النظام القطري، على وقع هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تمويل الجماعات المتشددة التي شنت في السنوات الماضية سلسلة اعتداءات دامية في مدن أوروبية عدة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجومين المزدوجين في كتالونيا الذين تبناهما تنظيم داعش، الأول في “لاس رامبلاس” وسط برشلونة، والثاني في بدلة كامبرليس حيث نجحت الشرطة في قتل المهاجمين.

يشار إلى أن قطر تواجه اتهامات بدعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة، وقد عمدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام القطري على خلفية هذه الاتهامات المقرونة بأدلة.

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