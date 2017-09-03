 الجيش اليمنى يدمر زورقًا للحوثيين يحمل فريق هندسى لزراعة الألغام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمنى يدمر زورقًا للحوثيين يحمل فريق هندسى لزراعة الألغام

الجيش اليمنى يدمر زورقًا للحوثيين يحمل فريق هندسى لزراعة الألغام
تعبيرية
المناطق - اليمن

لقى خمسة أشخاص من خبراء زراعة الألغام كانوا على متن زورق حربى تابع لميليشيات الحوثى مصرعهم فى قصف للجيش الوطنى اليمني، خلال محاولتهم زراعة ألغام قبالة سواحل ميدى بمحافظة حجة باليمن.
وقال متحدث فى المنطقة العسكرية الخامسة – وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد: إن قوات التشكيل البحرى التابعة للجيش الوطنى دمرت زورقًا حربيًا لميليشيات الحوثى كان على متنه فريق هندسى يتكون من خمسة أشخاص حاولوا التسلل لزراعة ألغام بحرية فى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطنى على سواحل البحر الأحمر غرب البلاد.
وأضاف المتحدث : أن القوات البحرية رصدت تحركات الزورق وهو يقترب من إحدى الجزر فى البحر التى تتواجد فيها قوات بحرية تابعة لقوات الجيش الوطنى، وتمكنت من تدمير الزورق بصاروخ (21 بحر- بحر) مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الفريق الهندسى الذين كانوا على متنه.

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