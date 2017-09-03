 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتابع سير خطط إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتابع سير خطط إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتابع سير خطط إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام
المناطق - واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة سير خطط إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام الرامية للتسهيل على ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام خصوصًا المتعجلين منهم.
واستمع سموه خلال الجولة التفقدية في غرفة عمليات أمن المسجد الحرام اليوم ، إلى شرح عن الخطط الموضوعة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد الحرام، كما استمع إلى نبذة عن دور الغرفة في المراقبة وتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لهم ، بالإضافة لإدارة الحشود إذ تتم مراقبة وتنظيم الطواف.
وتعرف الأمير عبدالله بن بندر على آلية تلقي البلاغات عن الحالات داخل المسجد الحرم والساحات المحيطة به والتعامل معها بشكل فوري.
وتحوي غرفة العمليات والمراقبة ، أجهزة متكاملة، بالإضافة إلى شاشات مرتبطة بكاميرات يقدر عددها بأكثر 2100 كاميرا تغطي المسجد الحرام والطوابق والأسطح ، كما تضم الغرفة أنظمة حديثة متواكبة مع المشاريع التوسعية للمسجد الحرام.
ويتمتع العاملون في غرفة العمليات بخبرة ودراية كافية في كيفية التعامل مع نظام المراقبة بعد إخضاعهم لدورات تدريبية وورش عمل تهدف لتحسين جودة العمل داخل غرفة التحكم.
كما تجول سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ساحات المسجد الحرام، والتقى قيادات أمنية وعدد من العاملين في الجهات الخدمية ، حيث شكرهم على جهودهم المبذولة لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

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