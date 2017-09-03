 أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
المناطق - أبها

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باسمه وباسم سمو نائبه وأهالي المنطقة كافة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ, ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية والإسعافية وخلوه من الأمراض الوبائية.
وقال سموه ” إنّ هذا النجاح يعود بعد فضل الله -عزّ وجلّ – ثم ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير ومتواصل تمثل في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة للمشاعر المقدسة ، التي قامت الدولة بتوفيرها سعياً لخدمة الحاج وراحته وتقديم التسهيلات التي يحتاجها من خلال منظومة عمل متكاملة بين جميع الجهات المعنية وهذا ما تحقق ولله الحمد التي تسعى المملكة إلى تميزه في كل عام “.
ودعا سموه الله – عزّ وجلّ – أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة .

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