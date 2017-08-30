تعرف على أكثر 100 سؤال وجهها المستخدمون لغوغل

كشف عملاق محركات البحث غوغل عن أكثر الأمور بحثا فيه التي تبدأ بـ”How to “، وذلك في موقع جديد يحمل اسم ” كيف تصلح المرحاض”.

ويظهر الموقع قائمة أكثر من 100 سؤال تلقى رواجا في غوغل، وتبدأ بصيغة How to أو “كيف أفعل كذا”.

وتقول غوغل إنها لاحظت ارتفاعا بنسبة 140 في المئة منذ عام 2004 في سؤال “How to”، ونسبة كبيرة منها متعلقة بالتصليحات المنزلية مثل النوافذ والمراحيض والمصابيح الكهربائية.

وأضافت في مدونتها أن الإصلاحات المنزلية ظلت باستمرار في أعلى الأسئلة الأكثر شيوعا في غوغل على مر السنين.

ولهذا السبب تعاون فريق غوغل مع المصمم “زاكين. غي. في” من أجل إنشاء عرض مرئي وتفاعلي بعنوان “كيف تصلح المراحيض وأمور أخرى لا يمكنك فعلها دون شرح”.

وتظهر في الموقع رموز الأدوات في المنزل، مثل النافذة والمرحاض والرفوف ومصابيح الكهرباء وغيرها، وما على المستخدم سوى إدخال اسم بلد ما في خانة البحث، ثم ينقر على أدوات المنزل لتظهر نسبة البحث عن الأدوات.

وفيما يلي الأسئلة الأكثر رواجا في غوغل بعد تلك المتعلقة بالمنزل:

1. كيف تربط ربطة عنق؟

3. كيف تطبع قبلة؟

3. كيف تستطيعين الحمل؟

4. كيف تخسر وزنك؟

5. كيف ترسم؟

6. كيف تجني الأموال؟

7. كيف تعد فطيرة؟

8. كيف تكتب رسالة توصية؟

9.كيف تعد فرينشج تواست؟

10.كيف تفقد دهون بطنك؟