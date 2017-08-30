 أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد ضخم.. وترامب يدرس الخيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد ضخم.. وترامب يدرس الخيارات

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد ضخم.. وترامب يدرس الخيارات
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأحد، إن بلاده سترد بعمل عسكري “ضخم” في حال تعرضها لأي خطر من كوريا الشمالية، وذلك في أحدث رد على إعلان بيونغ يانغ إجراء أقوى تجربة نووية في تاريخها، الأحد.
وأضاف ماتيش “لدنيا العديد من الخيارات العسكرية التي يمكن تنفيذها ضد كوريا الشمالية والرئيس ترامب سيطلع عليها جميعا”.

وتابع “لكن ترامب لا يبحث عن تدمير أي دولة بما فيها كوريا الشمالية”.

وفي وقت سابق، لوح الرئيس الأميركي بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي ترتبط بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية.

كما ذكر في تغريدة أخرى على تويتر “كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت تشكل تهديدا كبيرا ومصدر حرج للصين التي تحاول المساعدة لكنها لاتحرز نجاحا يذكر”.

في المقابل، ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيجتمع الاثنين لبحث تجربة كوريا الشمالية النووية.

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