 عبر مواقع عالمية ولكل العالم الحج قصة نجاح أخرى للسعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عبر مواقع عالمية ولكل العالم الحج قصة نجاح أخرى للسعودية

عبر مواقع عالمية ولكل العالم الحج قصة نجاح أخرى للسعودية
المناطق - عادل الزهراني
بارك رواد مواقع التواصل  نجاح موسم حج 1438 هـ  لنؤكد للعالم قصة  النجاح التي  رسمت  للعالم وذلك من خلال  مناسك الحج ابتداء بالوقفة، ثم النفرة، والرمي، والطواف، مروا على الحجاج بكل سلاسة وتيسير، وما جاء ذلك إلا بتوفيق الله أولاً، ثم خدمة كبيرة من  “خادم” الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ومن بعده قطاعات الدولة أجمع، ومن ثم شعبٌ يتغنى متشرفاً بخدمة الحرمين وزوارهما وجاء  ذلك  بشهادات  مواقع  عالمية وعربية  وإسلامية أن المملكة العربية السعودية  هي  عنوان  النجاح  .

– حمد  الفريدي

‏#نجاح_موسم_الحج

الشكر لله اولاً ثم الشكر لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولكل من عمل من كافة القطاعات المدنية والعسكرية
– د. عزام الدخيل
“‏الحمدلله على نجاح موسم الحج‬⁩، ‏شكراً أبطال الحج‬⁩، حق لنا أن نفخر بهذا الوطن المعطاء، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، ‏واحفظ خادم الحرمين وولي عهده”.

-عبداللطيف  ال  الشيخ

‏يحق لكل سعودي أن يفخر بوطنه وقادته، الذين سخرو كل الإمكانيات لخدمة وأمن حجاج بيت ﷲ الحرام.
فشكراً لكل الرجال الذين شاركو في الحج
– د. محمد العريفي
“‏الحمد لله كثيراً، ‏والجهود التي بُذلت محل فخر، ‏فجزى الله خادم الحرمين وولي عهده خيراً، وكل من شارك برعاية الحجاج واهتم بهم”.

– حمد الضويلع
“‏هنيئاً للوطن نجاح موسم الحج‬⁩ بأمن وأمان، وسلامة من الأمراض، نحمد الله الذي حبانا بشرف خدمة ضيوفه، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

– د. ناصر البقمي
“الحج‬⁩ قصة نجاح أخرى سعودية، ‏نبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ‏ولسمو سيدي ولي العهد، وللشعب السعودي نجاح موسم الحج‬⁩، ولا عزاء للحاقدين”.

– عائض  القرني

‏جزى الله خيرا #خادم_الحرمين و #ولي_عهده والمسؤولين ورجال الأمن على كل جهد بذلوه في #نجاح_موسم_الحج
– فواز اللعبون
“التشغيب الذي سبق موسم الحج؛ انقلب دعاية مجانية لجهود الدولة في خدمة الحجيج، وعَرَّفَ العالم بالمسكوت عنه من الجهود والنجاحات”.

– سليمان  الصقعبي

‏الحج رسالة سلام
.عمي وأبوي وسيدي
يالحزم يارمز السلام،
أبشرك يابو فهد
كل شي على افضل مايرام.

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