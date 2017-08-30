ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ،اليوم، من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

كما عبر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية خلال الاتصال عن التهنئة للمملكة على نجاح موسم حج هذا العام.