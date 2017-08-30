 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ،اليوم، من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، تبادلا خلاله التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
كما عبر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية خلال الاتصال عن التهنئة للمملكة على نجاح موسم حج هذا العام.

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