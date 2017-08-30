الفريق العمرو يرفع التهنئة للقيادة بنجاح خطة طوارئ الدفاع المدني في الحج

رفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بنجاح الخطة العامة للدفاع المدني للطوارئ في حج هذا العام 1438هـ ، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر ولله الحمد والمنة.

وقال الفريق العمرو : إن هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات كبرى لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتقديم الدعم السخي لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج هذا العام ، ما ساهم في تمكين هذه القوات من تحقيق هذا النجاح المتمثل في عدم تسجيل أي حوادث تعكر صفو الحجاج خلال أعمال الحج في العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة، يدعم ذلك منظومة عمل متكاملة تبدأ قبل واثناء وبعد موسم الحج.

كما قدم مدير عام الدفاع المدني الشكر والتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي شرف الدفاع المدني باعتماده للخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في الحج.

وأكد الفريق العمرو على أن كافة النجاحات التي تسطرها الجهات العاملة في الحج، مردها إلى النهج الذي أسس لهم خادم الحرمين الشريفين والذي جعل من خدمة الحجاج نهجًا وسلوكًا عامًا بين المواطنين مع كونه عبادة يبتغى فاعلها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وقال : إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – القاضية بالعناية بالحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر، وانطلاقاً من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة حجاج بيت الله الحرام فقد استنفرت المديرية جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتقديم خدماتها بكافة مستوياتها الوقائية والعملياتية والتوعوية. من خلال الخطة العامة للطوارئ بالحج والتي شارك في تنفيذها 32 جهة حكومية وتضمنت الاستعداد الكامل للتعامل مع حوادث افتراضية تم رصدها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنعها أو التخفيف من آثارها في حال حدوثها.

وأكد مدير عام الدفاع المدني في هذا الجانب، أهمية عامل التقييم في خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج والذي سوف يتم من خلال فريق مستقل لتقييم أداء الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، والإفادة من نتائج تقييم الأداء في إعداد خطة حج العام القادم بمشيئة الله تعالى على أسس علمية.

وعبر الفريق العمرو عن فخره واعتزازه ومنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بخدمة ضيوف الرحمن، مجزيا شكره لأكثر من 17 ألف شخص من رجال الدفاع المدني ممن عملوا ليلاً ونهاراً لخدمة الحجاج، مؤكداً أن هذا النجاح توفيق من الله وامتداد لرصيد معرفي تراكمي لنجاحات مقبلة في مواسم مليئة بالعطاء في خدمة ضيوف الرحمن ، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون بين الدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية التي شاركت في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في الحج والتي تواجد مندوبين لها على مدار الساعة بمركز طوارئ عمليات الدفاع المدني في الحج.