سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع

بحضور محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي ومدراء الادارات وعدد من المسؤولين احتفل أهالي محافظة البدع بعيد الاضحى المبارك لعام ١٤٣٨ في حفلٍ أقيم اليوم في منتزه الامير فهد بن سلطان بالمحافظة والتي نظمتها بلدية محافظة البدع بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة للاحتفال بفعاليات متعددة ومتنوعة.

حيث تضمن الاحتفال الذي أقيم في ساحة الاحتفالات حفلًا خطابيًا اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد، ‫ثم عرض فلكلور شعبي نال استحسان الجميع، شارك فيه الأهالي وعدد من الشعراء من المحافظة ، كما اشتملت الفعاليات سباق للهجن ، عروض ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب وفقرات الرسم واكتشاف مواهب الأطفال.