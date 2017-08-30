 سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع

سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع
المناطق- تبوك - على العميري
بحضور محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي ومدراء الادارات وعدد من المسؤولين احتفل أهالي محافظة البدع بعيد الاضحى المبارك لعام ١٤٣٨ في حفلٍ أقيم اليوم في منتزه الامير فهد بن سلطان بالمحافظة والتي نظمتها بلدية محافظة البدع بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة للاحتفال بفعاليات متعددة ومتنوعة.
حيث تضمن الاحتفال الذي أقيم في ساحة الاحتفالات حفلًا خطابيًا اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد، ‫ثم عرض فلكلور شعبي نال استحسان الجميع، شارك فيه الأهالي وعدد من الشعراء من المحافظة ، كما اشتملت الفعاليات سباق للهجن ، عروض ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب وفقرات الرسم واكتشاف مواهب الأطفال.
وبهذه المناسبة رفع محافظ البدع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان ، وسمو أمير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان ، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يُعيدها على الجميع أعوامًا عديدة، وهم يرفلون بلباس الصحة والعافية، في بلدٍ سعيد ينعم ولله الحمد بحلل الأمن والاستقرار والخير والعطاء، كما قدّم شكره لرئيس بلدية البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية نايف بن مسلم القريبي بالمحافظة .

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