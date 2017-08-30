قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “

كما نقل النجمي تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر ونائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وعبر الأخ الأكبر للشهيد عبدالله أحمد حناني وهو رقيب في البحرية ومرابط على الحد الجنوبي بجازان إنه شرف عظيم أن أخي أشهد في ميدان العز والشرف قائلا الحمد لله على قضاء الله وقدره ونحن صابرون لحكم الله كما أن والده متوفي ووالدته محتسبة الأجر عند الله .
الجدير ذكره أن الشهيد يسكن مع والدته بقرية الجروب وهو متزوج وله ولد اسمه يوسف يبلغ من العمر سنتين وزوجته جامل في الشهر الرابع وله 4 أخوه 4 ذكور و4 إناث
حضر الصلاة والتشييع عددا من القيادات الأمنية بالمنطقة وعدد من المشائخ والأعيان وعدد من الزملاء والأهالي .
هذا وقد عبر ذوي وأقارب الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو امير منطقة جازان وسمو نائبة على مواساتهم ولكل من حضر وشاركهم في تشييع الشهيد .
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