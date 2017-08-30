قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “

شيع اهالي مركز السهي بصامطة عصر اليوم شهيد الواجب جندي أول موسى أحمد إبراهيم حناني رحمه الله عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الجروب ، وتقدم المصلين قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي ورئيس مركز السهي المكلف يحي حمد نجمي ،

وكان الشهيد حناني قد استشهد دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي اثر اشتباكات مع المليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن .