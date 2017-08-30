 قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “ سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع الفريق العمرو يرفع التهنئة للقيادة بنجاح خطة طوارئ الدفاع المدني في الحج التميمي يتفقد استعدادات مطار الملك عبدالعزيز لمغادرة الحجاج غرق سفينة إماراتية قبالة سواحل عمان مصدر: التحالف استهدفت مركز اتصالات “نشط” لعناصر ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني عبر مواقع عالمية ولكل العالم الحج قصة نجاح أخرى للسعودية أمريكا تتوعد كوريا الشمالية برد ضخم.. وترامب يدرس الخيارات لأول مرة.. تعيين امرأة وزيرة للدفاع في الهند الرئيس العام لشؤون الحرمين يهنئ القيادة بنجاح الحج لهذا العام هكذا هي السعودية على لسان حاجة سورية

قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “

قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “
المناطق - جازان
شيع اهالي مركز السهي بصامطة عصر اليوم شهيد الواجب جندي أول موسى أحمد إبراهيم حناني رحمه الله عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الجروب ، وتقدم المصلين قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي ورئيس مركز السهي المكلف يحي حمد نجمي ،
وكان الشهيد حناني قد استشهد دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي اثر اشتباكات مع المليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن .
ونقل العتيبي تعازي سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وتعازي مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي وتعازي جميع منسوبي قطاع حرس الحدود بجازان .

كما نقل النجمي تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر ونائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وعبر الأخ الأكبر للشهيد عبدالله أحمد حناني وهو رقيب في البحرية ومرابط على الحد الجنوبي بجازان  إنه شرف عظيم أن أخي أشهد في ميدان العز والشرف   قائلا الحمد لله على قضاء الله وقدره ونحن صابرون لحكم الله كما أن والده متوفي ووالدته محتسبة الأجر عند الله .
الجدير ذكره أن الشهيد يسكن مع والدته  بقرية الجروب وهو متزوج  وله ولد اسمه يوسف يبلغ من العمر سنتين وزوجته جامل في الشهر الرابع  وله  4 أخوه 4  ذكور و4 إناث

حضر الصلاة والتشييع عددا من القيادات الأمنية بالمنطقة  وعدد من المشائخ والأعيان وعدد من الزملاء والأهالي .
هذا وقد عبر ذوي وأقارب الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو امير منطقة جازان وسمو نائبة على مواساتهم ولكل من حضر وشاركهم في تشييع الشهيد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>