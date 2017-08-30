مدير الشؤون الاسلامية بجازان الشيخ الحازمي علي السرير الأبيض

يرقد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي على السرير الأبيض في مستشفى الامير محمد بن ناصر بجازان بعد تعرضك الى وعكة صحية ألزمته الفراش.

الشيخ الحازمي طمأن الجميع على وضعه الصحي وبأنه بخير والحمدلله وتم اجراء عدة فحوصات وتحاليل الان ونتائجها طيبة بأذن الله

دعواتنا لفضيلته بالشفاء العاجل وان يمن عليه الله بالصحة والعافية.