 مدير الشؤون الاسلامية بجازان الشيخ الحازمي علي السرير الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير الشؤون الاسلامية بجازان الشيخ الحازمي علي السرير الأبيض

مدير الشؤون الاسلامية بجازان الشيخ الحازمي علي السرير الأبيض
المناطق - جازان

يرقد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان  الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي على السرير الأبيض في مستشفى الامير محمد بن ناصر بجازان بعد تعرضك الى وعكة صحية ألزمته الفراش.
الشيخ الحازمي طمأن الجميع على وضعه الصحي وبأنه بخير والحمدلله وتم اجراء عدة  فحوصات وتحاليل الان ونتائجها طيبة بأذن الله
دعواتنا لفضيلته بالشفاء العاجل وان يمن عليه الله  بالصحة والعافية.

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