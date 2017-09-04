اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية

يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا، الاثنين، لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية، وفق ما افاد دبلوماسي.

وقالت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طلبت ان يعقد الاجتماع، الاثنين، في الساعة العاشرة صباحا (14.00 بتوقيت غرينتش).

وسيعقد المجلس جلسة علنية بخلاف اجتماعات اخرى عديدة خصصت للملف الكوري الشمالي وعقدت في شكل مغلق.

واعلنت كوريا الشمالية انها اجرت الاحد تجربتها النووية السادسة والاقوى حتى الآن، مؤكدة انها اختبرت “بنجاح تام” قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى، في تحد جديد للرئيس الاميركي دونالد ترمب والاسرة الدولية.

وعلق ترمب على هذه التجربة قائلا إن سياسة “التهدئة” حيال كوريا الشمالية لن “تكون مجدية”، وسبق أن توعّدها “بالنار والغضب”.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان إن “هذا العمل يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات كوريا الشمالية الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح”.

واضاف أن “هذا العمل يزعزع استقرار الأمن الاقليمي في شكل كبير. كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل خرق قواعد اختبارات الانفجارت النووية”.