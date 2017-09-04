 اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية ترمب يعتزم إطلاق مبادرة عالمية لإصلاح الأمم المتحدة انتظره 25 عاما حتى يجمع أمواله لرفقته .. ثمانيني يقود صديق عمره الضرير للحج كيف تؤثر مدة الجلوس يوميا على صحة القلب؟ دراسة تجيب مدير الشؤون الاسلامية بجازان الشيخ الحازمي علي السرير الأبيض قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد الجندي ” الحناني “ سباق الهجن وعروض ترفيهية في عيد البدع الفريق العمرو يرفع التهنئة للقيادة بنجاح خطة طوارئ الدفاع المدني في الحج التميمي يتفقد استعدادات مطار الملك عبدالعزيز لمغادرة الحجاج غرق سفينة إماراتية قبالة سواحل عمان مصدر: التحالف استهدفت مركز اتصالات “نشط” لعناصر ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية
المناطق - وكالات

يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا، الاثنين، لبحث الرد الدولي على التجربة النووية الاخيرة لكوريا الشمالية، وفق ما افاد دبلوماسي.

وقالت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية طلبت ان يعقد الاجتماع، الاثنين، في الساعة العاشرة صباحا (14.00 بتوقيت غرينتش).

وسيعقد المجلس جلسة علنية بخلاف اجتماعات اخرى عديدة خصصت للملف الكوري الشمالي وعقدت في شكل مغلق.
واعلنت كوريا الشمالية انها اجرت الاحد تجربتها النووية السادسة والاقوى حتى الآن، مؤكدة انها اختبرت “بنجاح تام” قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى، في تحد جديد للرئيس الاميركي دونالد ترمب والاسرة الدولية.

وعلق ترمب على هذه التجربة قائلا إن سياسة “التهدئة” حيال كوريا الشمالية لن “تكون مجدية”، وسبق أن توعّدها “بالنار والغضب”.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان إن “هذا العمل يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات كوريا الشمالية الدولية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح”.

واضاف أن “هذا العمل يزعزع استقرار الأمن الاقليمي في شكل كبير. كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل خرق قواعد اختبارات الانفجارت النووية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>