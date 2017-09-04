 اليوم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اليوم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

اليوم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
المناطق - وكالات

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة المنتخب الياباني غدا الثلاثاء في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 .

وسيجري الأخضر غداً حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساءً ، يسبقها عند الساعة ( 30 : 6 ) المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب السعودي الهولندي مارفيك في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة للحديث عن المواجهة الحاسمة أمام اليابان .

وواصل لاعبو الأخضر مساء اليوم تمارينهم بحصة تدريبية بحضور ومتابعة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت وعضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع و الأمين العام بالاتحاد السعودي عادل البطي.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع ليجري ثم مناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها مدرب المنتخب مارفيك عدد من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

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