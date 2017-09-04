إنهاء حريق مستودع خارج نطاق المشاعر المقدسة.. ولا إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني حادث حريق في مستودع يستخدم للتخزين في مسالخ المعيصم والذي يقع خارج نطاق المشاعر المقدسة في مكة المكرمة حيث سيطرت على الحريق وتم اخماد النيران.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة الدفاع المدني بالحج العقيد عبدالله العرابي الحارثي عن تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في تمام الساعة 8:25 مساء اليوم بلاغ عن حريق في مستودع داخل مسالخ المعيصم وخارج نطاق المشاعر.

واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في المستودع يستخدم لتخزين الأثاث , مبيناً أنه لا يوجد أي أصابات أو وفيات وما زال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث .