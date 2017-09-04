فيديو مذهل.. عرض راقص لأكثر من 1000 روبوت

هل سبق لك أن تخيلت أن جيشاً من الروبوتات يستولي على مدينتك؟ لقد حدث هذا للتو في الصين، ولكن جيش الروبوتات تجمع هناك من أجل المشاركة في حفلة راقص.

جمع المهندسون فى قوانغتشو أكثر من 1000 روبوت وقاموا ببرمجتهم للرقص في نفس الوقت، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويستخدم اسم “درويد droid” نسبة إلى أشكال الروبوتات الحية التي كانت تستخدم في سلسلة أفلام حرب الكواكب الشهيرة.

لقد أظهرت الروبوتات الصغيرة المحببة، والتي تسمى “دوبي”، براعتها في هز أجسامها، ومد كل منها ذراعيه، واستغل قدميه في وقت واحد، خلال عرض راقص رائع، ضم 1069 من روبوتات “دوبي، أمام مركز قوانغتشو باييون الدولي للمؤتمرات.

وحطم أداء الروبوتات الأرقام القياسية لموسوعة “غينيس” للأرقام العالمية لرقص أكبر عدد من الروبوتات في وقت واحد.

فقد كان الرقم القياسى العالمي السابق لعدد 1007 من الروبوتات، وكان من الصين أيضاً، في يوليو 2016.

وقامت شركة “WL Intelligent Technology Co. Ltd”، وهي شركة ألعاب مقرها في شانتو بجنوب الصين، بتصميم وتصنيع الروبوت “دوبي”، بالإضافة إلى خبراء من معهد هاربين للتكنولوجيا.

ويعتبر الروبوت “دوبي” مرناً للغاية بفضل ارتفاعه البالغ 47.3 سم، ووزنه الذي يصل إلى 2.15 كغم.

و”دوبي” اللطيف يحتوي على 17 مفصلاً، مما يمكنه من التحرك بدقة عالية، مما يمكنه من تأدية حركات راقصة معقدة.

وبصرف النظر عن الرقص، فإن “دوبي” الموهوب يمكنه أيضاً أن يغني ويلاكم ويؤدي مهارات لعبة الكونغفو.

والروبوت يحتوي على ميكروفون ومكبرات صوت “ستيريو”، ويمكن التحكم فيه عن بعد من خلال تطبيق معين.