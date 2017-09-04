حاج سوداني: استشهد ابني في عاصفة الحزم وبقي اثنان جاهزين للتضحية

قال الحاج جبريل فضل المولى، والد أيمن الذي استشهد خلال مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل قبل ثلاثة أشهر: قدمت شهيدا بنفس راضية، فقد أتى إلى المملكة وهو يبتغي من ربه النصر أو الشهادة، فاستجاب الله لدعائه ونالها، وتلقينا خبر استشهاده بنفوس مطمئنة، وسوف نقدم كل ما عندنا من أجل نصرة الأمة الإسلامية، ونصرة الملك سلمان الذي يمثل هذه الأمة.

وقال الحاج جبريل أثناء أداء المناسك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذا العام، إن لديه ثلاثة أبناء، استشهد أحدهم، وبقي اثنان، وهما على استعداد للمشاركة في شرف الدفاع عن بلاد الحرمين ونصرة الأشقاء في اليمن ضد الميليشات الحوثية الباغية.

ووفقا لـ”عكاظ”، أضاف الحاج جبريل: أشعر بالفخر والشرف تجاه مشاركة بلادي في عاصفة الحزم التي تلقاها الشعب السوداني بالمباركة، لأنها معركة كرامة مشروعة تستهدف نصرة الأشقاء في اليمن، مختتماً حديثه بقوله: نسأل الله أن يحمي بلاد الحرمين واليمن من كيد الأعداء المجرمين، وأن يكبت شرهم وبغيهم وظلمهم، وأن يعيد لليمن شرعيته، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، استضاف لحج هذا العام أكثر من 250 حاجا من ذوي جرحى وشهداء عاصفة الحزم من جمهورية السودان، فيما يواصل البرنامج تقديم كافة الخدمات للضيوف، وسط استنفار كبير من اللجان العاملة لتحقيق أرقى الخدمات والتسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين.