 حاج سوداني: استشهد ابني في عاصفة الحزم وبقي اثنان جاهزين للتضحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حاج سوداني: استشهد ابني في عاصفة الحزم وبقي اثنان جاهزين للتضحية فيديو مذهل.. عرض راقص لأكثر من 1000 روبوت إنهاء حريق مستودع خارج نطاق المشاعر المقدسة.. ولا إصابات ترامب يؤكد استعداد واشنطن لاستخدام السلاح النووي ضد كوريا الشمالية لهذا السبب.. قبائل يمنية تحشد مسلحيها ضد ميليشيات الحوثي وزير الداخلية يلتقي مديري القطاعات الأمنية والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج اليوم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بابا الفاتيكان يفجر مفاجأة باعتراف جديد ! اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الشمالية النووية ترمب يعتزم إطلاق مبادرة عالمية لإصلاح الأمم المتحدة انتظره 25 عاما حتى يجمع أمواله لرفقته .. ثمانيني يقود صديق عمره الضرير للحج كيف تؤثر مدة الجلوس يوميا على صحة القلب؟ دراسة تجيب

حاج سوداني: استشهد ابني في عاصفة الحزم وبقي اثنان جاهزين للتضحية

حاج سوداني: استشهد ابني في عاصفة الحزم وبقي اثنان جاهزين للتضحية
المناطق - الرياض

قال الحاج جبريل فضل المولى، والد أيمن الذي استشهد خلال مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل قبل ثلاثة أشهر: قدمت شهيدا بنفس راضية، فقد أتى إلى المملكة وهو يبتغي من ربه النصر أو الشهادة، فاستجاب الله لدعائه ونالها، وتلقينا خبر استشهاده بنفوس مطمئنة، وسوف نقدم كل ما عندنا من أجل نصرة الأمة الإسلامية، ونصرة الملك سلمان الذي يمثل هذه الأمة.

وقال الحاج جبريل أثناء أداء المناسك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذا العام، إن لديه ثلاثة أبناء، استشهد أحدهم، وبقي اثنان، وهما على استعداد للمشاركة في شرف الدفاع عن بلاد الحرمين ونصرة الأشقاء في اليمن ضد الميليشات الحوثية الباغية.

ووفقا لـ”عكاظ”، أضاف الحاج جبريل: أشعر بالفخر والشرف تجاه مشاركة بلادي في عاصفة الحزم التي تلقاها الشعب السوداني بالمباركة، لأنها معركة كرامة مشروعة تستهدف نصرة الأشقاء في اليمن، مختتماً حديثه بقوله: نسأل الله أن يحمي بلاد الحرمين واليمن من كيد الأعداء المجرمين، وأن يكبت شرهم وبغيهم وظلمهم، وأن يعيد لليمن شرعيته، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، استضاف لحج هذا العام أكثر من 250 حاجا من ذوي جرحى وشهداء عاصفة الحزم من جمهورية السودان، فيما يواصل البرنامج تقديم كافة الخدمات للضيوف، وسط استنفار كبير من اللجان العاملة لتحقيق أرقى الخدمات والتسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>