آيفون 8 يبصر النور خلال أيام.. إليك أبرز 6 مزايا

تتوقع شركة “أبل” الأميركية أن يحقق هاتفها المرتقب آيفون 8 زيادة هائلة في مبيعاتها تصل إلى 52 مليار دولار في الربع الرابع من هذا العام بحسب سكاي نيوز . ومن المقرر أن تكشف “أبل” عن هاتفها الجديد في الـ 12 من سبتمبر الجاري، خلال حفل خاص بمجمع “سفينة الفضاء” التابع للشركة في ولاية كاليفورنيا، وذلك في الذكرى العاشرة لبيع أول هاتف من طراز آيفون عام 2007.

وسيكون الحضور محدودا للغاية إذ دعي فقط 1000 شخص من أجل مشاهدة الهاتف الجديد. وتقول شركة آيفون إن الهاتف الجديد سيعيد تعريف الهواتف الذكية، كما سيجعلها الشركة الأكثر قيمة للعالم من جديد. وفيما يلي أبرز التغييرات المتوقعة في الهاتف الجديد، وفق ما ذكرت “سكاي نيوز”.

1. نظام تشغيل IOS11 يتضمن خاصية تعزز الأمان أثناء قيادة السيارات، إذ تعمل على حجب التنبيهات أثناء القيادة، حيث إن الهاتف مصمم لهذه الخاصية في حال الحركة.

2. البصمة الخفية سيكون متوفرا في الهاتف الجديدة البصمة الخفية التي يمكن استعمالها أثناء الطوارئ، فمثلا عند وقع عمل إرهابي أو احتجاز رهائن بإمكان المستخدم الضغط بالبصمة على الهاتف الذي يترجمها إلى مكالمة خاصة بأجهزة الطوارئ.

3. الشحن اللاسلكي فالنسخة الثامن من الجهاز ستضمن شحنا لا يحتاج إلى أسلاك، إذ سيعتمد آيفون 8 على الشحن اللاسلكي عبر لوحة التوصيل لنقل الطاقة الكهربائية، وسيكون مزودا بحهاز استقبال تحول الطاقة القادمة من قاعدة الشحن.

4. ثلاثة ألوان يبدو أن آيفون 8 سيكون فقط بثلاثة ألوان وقت الإطلاق على أن تظهر ألوان أخرى لاحقا، وفق ما أظهرت بعض التسريبات. الألوان الثلاثة هي: الأبيض والأسود والوردي.

5. شاشة بحجم الواجهة الأمامية ستغطي شاشة الهاتف الجديد الواجهة الأمامية كلها، طبقا لأمنية جوني إيف مدير التصميم في شركة أبل. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الشاشة 5.8 إنش.

6.اختفاء Home Button بما أن الواجهة الأمامية ستكون زجاجية فلا مجال لوجود “زر HOME” الذي لن يحتوي بعد الآن على مستشعر البصمة.