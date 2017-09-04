أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي تبوك ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ.

وقال سموه : إن ما تحقق من نجاح لموسم الحج هذا العام وتميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله نسكهم بخشوع ويسر وسهولة ، وهو ما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – أيدهما الله – على كل مامن شأنه خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام والمتابعة المستمرة لأعمال الحج كافة، وماتشهده الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من توسعات عملاقة لتؤكد الرؤية الصائبة والحكمة للقيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله وزائريه من المعتمرين.

كما هنأ سمو أمير منطقة تبوك ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط، وتجسد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وسأل سمو الأمير فهد بن سلطان , المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الإسلام والمسلمين , وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.