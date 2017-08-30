الليلة.. الاتحاد يلاقي الشارقة الإماراتي

يلاقي اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الشارقة الإماراتي، خلال المباراة المقررة بينهما ودياً ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجديد 2017-2018.

ويخوض الاتحاد تحت قيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، معسكراً إعدادياً في دبي، استعداداً لعودة النشاط المحلي في المملكة، والمتوقف حالياً بسبب مشاركة الأخضر السعودي في التصفيات الآسيوية المرهلة لمونديال روسيا 2018.

وتعتبر مباراة الاتحاد والشارقة، هي الثالثة للعميد ضمن المعسكر الإعدادي الحالي، تحضيراً لعودة دوري جميل للمحترفين 2017-2018، والذي يحمل لقبه عن الموسم المنصرم فريق الهلال.