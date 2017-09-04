 تصفيات مونديال 2018: هولندا تبقي على آمالها في التأهل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تصفيات مونديال 2018: هولندا تبقي على آمالها في التأهل

تصفيات مونديال 2018: هولندا تبقي على آمالها في التأهل
المناطق_وكالات

هز ديفي بروبر الشباك مرتين، وسجل آرين روبن هدفاً لتفوز هولندا 3-1 على ضيفتها بلغاريا امس الأحد، وتبقي على آمالها في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وكان بروبر دخل التشكيلة على نحو مفاجئ بدلاً من فيسلي سنايدر، وسجل أول أهدافه الدولية بعد مرور 7 دقائق فقط في بداية واعدة للمنتخب صاحب الضيافة الذي لم يفز في آخر 7 مباريات سابقة خاضها على ملعب أمستردام آرينا.

واستفاد الوافد الجديد على نادي برايتون آند هوف البيون الإنجليزي من تمريرة دالي بليند العرضية ليضع فريقه في المقدمة بالشوط الاول.

وقدم بليند تمريرة مماثلة الى روبن ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لكن بلغاريا قلصت الفارق في غضون دقيقتين.

ولعب القائد آيفلين بوبوف ركلة حرة لتمر من بين الدفاع ويلمسها جورجي كوستادينوف قبل أن تدخل الشباك.

واستعاد منتخب هولندا فارق الهدفين في الدقيقة 80 بضربة رأس من بروبر.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة، متفوقاً بنقطة على بلغاريا.

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