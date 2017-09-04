جامعة الملك خالد تعلن مواعيد معالجة الجداول للطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن إتاحة مواعيد معالجة الجداول للطلاب والطالبات، والطلبة الزائرين الراغبين بالدراسة في فروع الجامعة وخارجها، إضافة إلى مواعيد التسجيل للراغبين في الالتحاق بجامعة الملك خالد، من الجامعات الأخرى.

وحددت اليوم الإثنين الـ13 من ذي الحجة، بداية للتعديل الإلكتروني للطلبة الخريجين، حتى نهاية يوم الـ15 من الشهر نفسه، من خلال بوابة (أكاديميا) الخاصة بعمادة القبول والتسجيل، مع مراعاة إمكانية الشُعب المتاحة، كما تتيح العمادة التعديل الإلكتروني لبقية الطلاب والطالبات بحسب إمكانية الشعب المتاحة خلال الفترة من (16-22) من شهر ذي الحجة الجاري.

كما أوضحت العمادة أنها ستستقبل التعديل من خلال رفع طلب عن طريق خدمة التواصل مع الكلية خلال الفترة من (23-24)، بحيث يسمح للطالب او الطالبة برفع طلبين فقط.

وبينت أنه سيستمر استقبال معالجة الجداول للزائر الداخلي والخارجي، من طلبة الجامعة، حتى الـ23 من ذي الحجة، ويشترط لزائر جامعة الملك خالد توافر الشعب المتاحة، أما الزائر الخارجي فيتم اعتماد إجراءاته عن طريق عميد الكلية أو رئيس القسم بها.

يُذكر أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت تطبيق (أكاديميا) على أجهزة آبل وأندرويد، بهدف تسهيل وصول عضو هيئة التدريس، والطلاب إلى الخدمات الأكاديمية الإلكترونية في تطبيق إلكتروني واحد، يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، ويسهل على الطلاب إجراء العديد من الخيارات الأكاديمية؛ مثل الحذف، والإضافة، والاعتذار عن مقرر أو عن فصل دراسي أو التأجيل.