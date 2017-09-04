التأمينات الاجتماعية :هذه شروط صرف تعويضات “ساند” لمتضرري المادة 77 من قانون العمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام «ساند»، في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، من أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

كما أن المواطنين الذين لم يجدد معهم في الشركات يستحقون التعويضات أيضا، إذ يبدأ صرف الرواتب ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم دفع التعويض مقدما ابتداء من ذلك التاريخ. كما أنه لا يلزم حضور المستفيد بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

وقالت المصادر للصحيفة، إن هناك حالات غير الفصل تُمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، وأنه على المؤهلين الذين تم رفض طلباتهم، التقدم بشكوى خلال موقع التأمينات الإلكتروني.

وعن شروط استحقاق تعويض نظام ساند فهي كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية

توافر المدة المحددة نظاما

ألا يكون مفصولا من العمل

ألا يكون له دخل من نشاط خاص

ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته

أن يكون قادرا على العمل

ألا يكون قد بلغ سن الـ60

التسجيل في وزارة العمل

يبحث بنشاط وجدية عن العمل

الالتزام بالتدريب المحدد من الوزارة

التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة