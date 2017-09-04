 شاهد: رجل أمن يغسل رأس أحد الحجاج بعدما أعياه التعب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد: رجل أمن يغسل رأس أحد الحجاج بعدما أعياه التعب ألمانيا: تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي التأمينات الاجتماعية :هذه شروط صرف تعويضات “ساند” لمتضرري المادة 77 من قانون العمل بالفيديو: عبث بالنعمة.. تكسير بيض وقطع يد بالسكين في إحدى فعاليات العيد بالأحساء جامعة الملك خالد تعلن مواعيد معالجة الجداول للطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد تصفيات مونديال 2018: هولندا تبقي على آمالها في التأهل تقلب أسواق النفط العالمية في أعقاب الإعصار هارفي كيف ترسل «واتساب» دون إضافة المرسل إليه لأرقامك؟ كاتب سعودي يتساءل: لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه «مجتهد»؟ مقتل «143» مدنياً جراء إستهداف النظام السوري لدير الزور الشعر و الترفيه ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 38 في يومه الثالث «آيسر» تقدم جهازاً جديداً لعشاق الألعاب الإلكترونية

شاهد: رجل أمن يغسل رأس أحد الحجاج بعدما أعياه التعب

شاهد: رجل أمن يغسل رأس أحد الحجاج بعدما أعياه التعب
المناطق_مكة

ضرب أحد رجال الأمن أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الذي يتمتع به رجال الأمن وذلك من خلال قيامه بتغسيل رأس أحد حجاج بيت الله الحرام بعدما أعياه التعب خلال أيام موسم حج هذا العام ليؤكد للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية ومواطنيها مسخرون لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأنهم يتشرفون بذلك .

من جانبه فقد أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاهدتهم لهذا المقطع بالجهود الكبيرة التي يبذلونها رجال الأمن خلال موسم الحج من مساعدات وإرشادات قدموها لحجاج بيت الله الحرام.

وقد حظي هذا المقطع بإعجاب الكثيرين من رواد تلك المواقع مطالبين في الوقت ذاته بشكر ومكافآة رجل الأمن الذي ظهر في المقطع والذي اعتبروه أحد النماذج المشرفة والتي يجب تكريمها وتقديم الشكر له .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>