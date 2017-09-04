شاهد: رجل أمن يغسل رأس أحد الحجاج بعدما أعياه التعب

ضرب أحد رجال الأمن أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الذي يتمتع به رجال الأمن وذلك من خلال قيامه بتغسيل رأس أحد حجاج بيت الله الحرام بعدما أعياه التعب خلال أيام موسم حج هذا العام ليؤكد للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية ومواطنيها مسخرون لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأنهم يتشرفون بذلك .

من جانبه فقد أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاهدتهم لهذا المقطع بالجهود الكبيرة التي يبذلونها رجال الأمن خلال موسم الحج من مساعدات وإرشادات قدموها لحجاج بيت الله الحرام.

وقد حظي هذا المقطع بإعجاب الكثيرين من رواد تلك المواقع مطالبين في الوقت ذاته بشكر ومكافآة رجل الأمن الذي ظهر في المقطع والذي اعتبروه أحد النماذج المشرفة والتي يجب تكريمها وتقديم الشكر له .