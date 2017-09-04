 ألمانيا: تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ألمانيا: تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي

ألمانيا: تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي
المناطق_وكالات

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأحد، إن تركيا يجب ألا تصبح عضواً بالاتحاد الأوروبي وإنها ستسعى لإيجاد موقف أوروبي مشترك مع الزعماء الآخرين بالاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وقالت ميركل، في تعليقها على ما قاله منافسها في يسار الوسط مالتن شولتز خلال مناظرة تلفزيونية بأنه سيوقف محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا فاز بالمستشارية الحقيقة واضحة وهي أن تركيا يجب ألا تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت : بجانب ذلك، سأتحدث مع نظرائي لنرى إن كان بوسعنا التوصل إلى موقف مشترك في هذا الشأن حتى نستطيع إنهاء محادثات الانضمام هذه.

ومن المرجح أن تزيد التصريحات من التوتر القائم بالفعل بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي بعدما قالت ميركل يوم الجمعة الماضي إن برلين يجب أن ترد بحسم على احتجاز السلطات التركية مواطنين ألمانيين آخرين بتهم سياسية.

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