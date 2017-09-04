«سيلفي مع الشيطان ».. صورة لأحد الحجاج خلال رمي الجمرات تشعل مواقع التواصل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد حجاج بيت الله الحرام وهو يلتقط صورة سيلفي لنفسه أثناء رميه الجمرات.

وقد التقطت عدسات إحدى الكاميرات، صورة لحاج يلتقط “سيلفي” خلال عملية الرجم، واستقبلت الصورة بتعليقات “ساخرة” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علق بعض المغردين على الصورة بقولهم: “سيلفي مع الشيطان لقطة الموسم”، وقال أخر: الحاج بيتصور مع الشيطان!

وتعكس صورة “الحاج” المذكور الهوس السائد لدى الكثيرين بالتقاط ونشر الصور على مواقع التواصل، حيث يعجز البعض عن التخلي عن مثل هذه العادات رغم أدائهم لواجباتهم الدينية.