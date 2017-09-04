كاليفورنيا تعلن الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس أنجليس

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، اليوم عن فرض حالة الطوارئ في لوس أنجليس، المدينة التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.

وقالت إدارة الاطفاء إن الحريق أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي، ولم يتم السيطرة إلا على 10% فقط من الحريق.

ويشارك نحو 800 عنصر من مركز مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق الذي يتحرك ببطء، حيث حذر المسؤولون من أنه قد تزداد شدته إذا ازدادت قوة الرياح وسط ارتفاع درجات الحرارة, وتم تنفيذ عمليات إخلاء إلزامية لنحو 700 منزل، ولكن لم يحترق سوى ثلاثة منازل فقط.