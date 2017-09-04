مسؤول روسي: قطر دعمت جماعات إرهابية نفذت هجوم برشلونة

كشف مستشار سابق في الكرملين، أن هناك صلة بين منفذ هجوم برشلونة الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وبين دولة قطر.

وقال المستشار إليكسندر نيكرسوف إن هجوم برشلونة يستحق الدراسة خاصة أنه لأول مرة يمكن معرفة أبعاد الهجوم من حيث أين بدأ ومن يقف وراء الإرهابيين، وكيف تم الإعداد له.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية اكتشفت وجود صلة بين منفذ هجوم برشلونة الإرهابي وجماعة الإخوان في سوريا والتي تتلقي دعماً من قطر، قائلًا: من هناك تبدأ الحكاية كلها.

وأشار المستشار الروسي إلى أنه أصبح من الواضح دعم عدة دول لهذه الجماعات المتطرفة ومنها قطر، وهو سبب وجود نزاع بينها وبين الإمارات والسعودية والبحرين، مستنكراً الصمت الإعلامي من الدول الغربية عن هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه يجب على الدول الغربية جميعها اعتبار هذه الإخوان جماعة إرهابية ولكنها لا تفعل ذلك، موضحاً تصنيف روسيا لجماعة الإخوان كإرهابية.

وكانت مدينة برشلونة شهدت في منتصف أغسطس الماضي، حادث دهس أودى بحياة 14 شخصاً، بينما أصيب أكثر من 100 آخرون.

يذكر أن مدينة برشلونة شهدت امس تظاهرة منددة بتمويل قطر للإرهاب، مطالبة بمحاسبة أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة آل ثاني.