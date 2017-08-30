 وزير في حكومة الانقلابيين يعود لمناطق الشرعية اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير في حكومة الانقلابيين يعود لمناطق الشرعية اليمنية

وزير في حكومة الانقلابيين يعود لمناطق الشرعية اليمنية
المناطق_وكالات

قالت مصادر محلية في اليمن، اليوم الاثنين إن وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها غادر العاصمة صنعاء، متجهاً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طرفي الانقلاب، ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

قالت مصادر في مأرب إن الوزير في حكومة الانقلاب الشيخ حسين حازب، وصل أمس الأحد، إلى مسقط رأسه في جبل مراد بمحافظة مأرب، الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

ويأتي وصول حازب الى مأرب بعد تصاعد التوتر بين طرفي انقلاب صنعاء، الحوثيون وصالح.

وكان حازب قد نشر على حسابه بتويتر قبل يوم من وصوله مأرب: ‏عندما يكون وطنك وشعبك وتاريخك ووجودك وسلمك الاجتماعي مستهدف فان الصمت خيانه والرمادية خيانه فالسكوت ليس من ذهب في كل الأحوال.

وسبق أن تعرض حازب لمضايقات متكررة من قبل مسلحي الحوثي في وزارته ومُنع من دخول الوزارة أكثر من مرة.

ومنذ نهاية الشهر الماضي تصاعد الاحتقان بين جماعة الحوثي وحليفهم صالح، بالتزامن اقامة صالح لمهرجان جماهيري بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر، وهو ما دفع جماعة الحوثي للتصعيد ضده متمة صالح بالتنسيق مع دول التحالف والنكث بتحالفه معها.

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