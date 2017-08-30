عبر مواقع عالمية ولكل العالم الحج قصة نجاح أخرى للسعودية

بارك رواد مواقع التواصل نجاح موسم حج 1438 هـ لنؤكد للعالم قصة النجاح التي رسمت للعالم وذلك من خلال مناسك الحج ابتداء بالوقفة، ثم النفرة، والرمي، والطواف، مروا على الحجاج بكل سلاسة وتيسير، وما جاء ذلك إلا بتوفيق الله أولاً، ثم خدمة كبيرة من “خادم” الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ومن بعده قطاعات الدولة أجمع، ومن ثم شعبٌ يتغنى متشرفاً بخدمة الحرمين وزوارهما وجاء ذلك بشهادات مواقع عالمية وعربية وإسلامية أن المملكة العربية السعودية هي عنوان النجاح .

‏#نجاح_موسم_الحج

الشكر لله اولاً ثم الشكر لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولكل من عمل من كافة القطاعات المدنية والعسكرية

– د. عزام الدخيل“‏الحمدلله على نجاح موسم الحج‬⁩، ‏شكراً أبطال الحج‬⁩، حق لنا أن نفخر بهذا الوطن المعطاء، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، ‏واحفظ خادم الحرمين وولي عهده”.

‏يحق لكل سعودي أن يفخر بوطنه وقادته، الذين سخرو كل الإمكانيات لخدمة وأمن حجاج بيت ﷲ الحرام.

فشكراً لكل الرجال الذين شاركو في الحج

– د. محمد العريفي“‏الحمد لله كثيراً، ‏والجهود التي بُذلت محل فخر، ‏فجزى الله خادم الحرمين وولي عهده خيراً، وكل من شارك برعاية الحجاج واهتم بهم”.

– حمد الضويلع

“‏هنيئاً للوطن نجاح موسم الحج‬⁩ بأمن وأمان، وسلامة من الأمراض، نحمد الله الذي حبانا بشرف خدمة ضيوفه، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

– د. ناصر البقمي

“الحج‬⁩ قصة نجاح أخرى سعودية، ‏نبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ‏ولسمو سيدي ولي العهد، وللشعب السعودي نجاح موسم الحج‬⁩، ولا عزاء للحاقدين”.

– عائض القرني