 وظائف إدارية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر موقعها الإلكتروني توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مجموعات وخدمات المعلومات: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير أنظمة البنية التحتية الحوسبة: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

– إستراتيجي الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الموارد البشرية).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف

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