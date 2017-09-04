بعد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.. ميانمار تمنع مسلمي الروهينجا من الحج

غاب الحجاج الروهينجيون الميانماريون عن الحج هذا العام، بعد رفض دولتهم السماح لهم بالتوجه إلى المشاعر المقدسة، رغم أن الأعداد المسموح بها في كل عام لا تتجاوز ثلاثين حاجا، إلا أنهم لم يتجاوزوا ستة أشخاص هذا العام.

ووفقا لـ”عكاظ”، أكد مدير المركز الإعلامي الروهينجي صلاح عبدالشكور أن ما يحدث في ولاية أراكان غرب ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، أمر بالغ الخطورة، واصفا إياه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للروهينغيين الذين تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير شرعيين.

وقال: تجددت أشكال الإبادة بشكل متصاعد، إذ أحرقت قوات الجيش الميانماري عددا كبيرا من قرى الروهينغا وقتلت الآلاف بالحرق والطلقات النارية، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني سيئ للغاية بسبب انعدام الغذاء والشراب والدواء للفارين من عمليات الجيش الميانماري.

وحول تمكين أقلية الروهينجا من أداء فريضة الحج، أوضح عبدالشكور أن حكومة ميانمار لا تسمح لهم بأداء الفريضة بشكل قانوني، نظرا إلى عدم الاعتراف بهم، ولا تمنحهم وثائق سفر، بعد أن سحبت منهم السلطات هوية المواطنة في 1982، بقانون جائر، ومن يخرج عنوة، ترفض السلطات عودته مرة أخرى، وهناك أكثر من مليون ونصف المليون روهينغي مسلم محظورون من الحركة والتنقل من البلاد بسبب القيود التي تفرضها حكومة ميانمار.