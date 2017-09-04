بسبب مزحة.. إخلاء طائرة واعتقال 6 ركاب

اعتقلت السلطات الأمنية 6 رجال كانوا في رحلة تابعة لشركة “رايان إير” الإيرلندية، بعد أن هتفوا “الله أكبر” وأشاروا إلى وجود قنبلة على متن الطائرة.

وقالت “تلغراف” إن الطائرة كان من المقرر أن تغادر مطار زافينتيم في بروكسل متوجهة صوب العاصمة الإسبانية مدريد، “لكنها تأجلت لعدة الساعات”. وأخرجت الشرطة جميع الركاب وفحصت الطائرة والحقائب مستعينة بالكلاب المدربة.

وقالت الشرطة لقناة محلية “الرجال التسعة كانوا يتوفرون على جوازات سفر بلجيكية ويبدو أنهم كانوا يمزحون فقط”، مضيفة “ربان الطائرة رفض الإقلاع في حال عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص خاصة بعدما أثاروا حالة من الفوضى والهلع في نفوس الركاب”.

فيما قال متحدث باسم شركة “رايان إير” إن الطائرة أقلعت بعد تأخير الرحلة لساعات.. سلامة وراحة عملائنا وطاقم الطائرة هي أولويتنا رقم واحد”. وذلك بحسب موقع قناة سكاي نيوز.