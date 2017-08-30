 دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها !

دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها !
المناطق - وكالات

خلصت دراسة حديثة إلى أن قلب واحد من كل 10 رجال في بريطانيا أكبر من عمره الحقيقي.

وجاء ذلك بعد اختبار أجري على 1.2 مليون متطوع من الرجال والنساء ضمن حملة للصحة العامة في انجلترا.

وكشف الاختبار أن قلوب 11 بالمئة من المتطوعين من الرجال في عمر الخمسين أكبر بنحو 10 أعوام من أصحابها.

وأضافت الدراسة أن من لديهم “قلوب مسنة” معرضون بشكل أكبر لأخطار الجلطات والسكتات القلبية إضافة إلى أخطار صحية أخرى مثل الذهان وأمراض الكلى والسكري.

والدراسة أجريت بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا.

يذكر أن قرابة 7.400 شخص يموتون شهريا في بريطانيا جراء الجلطات وأمراض القلب.

وقال البروفيسور جيمي واترال المتخصص في الوقاية أمراض القلب والأوعية الدموية في “بابليك هيلث انجلند” (بي اتش أي) المشارك في الدراسة “يجب أن نسعى إلى أن تكون أعمار قلوبنا متساوية مع أعمارنا الحقيقية”.

وأضاف “لا يجب الانتظار حتى تتقدم أعمارنا حتى نبدأ في تجنب ومعالجة مخاطر التعرض لأمراض القلب والجلطات”.

وأشار واترال في تصريحات لوكالة برس اسوسيشن إلى أن الاختبار الالكتروني الذي اعتمدت عليه الدراسة كان يعطي تقييما فوريا لاحتمالات التعرض للجلطات وأمراض القلب دون الحاجة إلى زيارة طبيب.

والاختبار متاح على موقع (بي اتش أي) على الإنترنت لكل من تخطوا الثلاثين من أعمارهم ويتطلب إجراؤه الإجابة عن أسئلة حول مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم إضافة إلى أسئلة حول التاريخ الطبي والعادات المرتبطة بنمط حياة من يجري الاختبار.

ويقارن الاختبار بين حالة القلب وفقا للمعلومات المطلوبة وحالته التي ينبغي أن يكون عليها من هم في مثل عمره.

وقال دكتور مايك نابتون من منظمة “بريتش هارت فاونديشن” إن “اختبار عمر القلب هو وسيلة يسيرة وسريعة لتقدير عدد السنوات التي سيعيشها الانسان في صحة جيدة”.

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