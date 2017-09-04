مدني القصيم يحقق جائزة التميز في الحج لقيادة مشعر عرفة 

حققت المنطقة التاسعة بمشعر عرفة والتي تمثل مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم جائزة التميز كأفضل منطقة على مستوى مشعر عرفة حيث تم تكريم قائد المنطقة العقيد عبدالله بن محمد الفرحان بهذا التميز من قبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في حفل ختام اعمال الحج لهذا العام 1438هـ.

ويعد هذا التميز ثمرة لجهود جميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة وعلى رأسهم سعادة مدير المنطقة اللواء ابراهيم بن محمد المجماج الذي كان لمتابعته وجهوده ابلغ الأثر في تحقيق هذا الانجاز ، وبهذه المناسبة فقد وجه سعادة مدير المنطقة بتكريم الزملاء الذين حققوا هذا الانجاز من خلال اتصال هاتفي تلقاه العقيد عبدالله الفرحان