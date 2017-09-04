 مدني القصيم يحقق جائزة التميز في الحج لقيادة مشعر عرفة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدني القصيم يحقق جائزة التميز في الحج لقيادة مشعر عرفة 

مدني القصيم يحقق جائزة التميز في الحج لقيادة مشعر عرفة 
المناطق - بريدة

حققت المنطقة التاسعة بمشعر عرفة والتي تمثل مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم جائزة التميز كأفضل منطقة على مستوى مشعر عرفة  حيث تم تكريم قائد المنطقة العقيد عبدالله بن محمد الفرحان بهذا التميز من قبل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في حفل ختام اعمال الحج لهذا العام 1438هـ.
ويعد هذا التميز ثمرة لجهود جميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة وعلى رأسهم سعادة مدير المنطقة اللواء ابراهيم بن محمد المجماج الذي كان لمتابعته وجهوده ابلغ الأثر في تحقيق هذا الانجاز ، وبهذه المناسبة فقد وجه سعادة مدير المنطقة بتكريم الزملاء الذين حققوا هذا الانجاز من خلال اتصال هاتفي تلقاه العقيد عبدالله الفرحان

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    قاطمه

    وهو يتكرم بأي صفه المفروض التكريم يكون للجنود والعاملين هم من قدم الخدمه الفعلية بالعمل ولا حضرة العقيد مع إحترامي له قاعد تحت المكيفات والكرسي الدوار وواقصي ماعنده يأمر وينهي لكن هالبسطاء يرحمهم الله رب العالمين لما قدموه من تعب وسهر وصحه وتحمل ظروف البيئة من حر وشمس ووقوف بالساعات الطويلة ولله يجعلها بموازين اعمالهم ويرزقهم الأجر والتكريم العظيم من عنده

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