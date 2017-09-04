ذبح قرابة 4 الآف رأس من الماشية بمسلخ أبها.. وإغلاق مطعم بحي النميص لمخالفته

أكد مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة منطقة عسير م. عبدالكريم أبو خرشة أن الأمانة تعمل بشكل مكثف خلال إجازة الحج وعيد الأضحى لتسهيل كافة الأعمال الإدارية والميدانية والرقابية بمتابعة مستمرة من قبل أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي ووقوفه ميدانياً على عدد من أعمال الأمانة ، وعن جهود المسلخ النموذجي بأبها خلال أيام عيد الأضحى أوضح أنه تم ذبح 1673 رأس من المواشي في اليوم الأول ( 1073 ضأن ، 595 ماعز ، 5 بقر ) ، و تم ذبح 1257 رأس من المواشي في اليوم الثاني (800 ضأن ، 455 ماعز ، 2 بقر ) ، و تم ذبح 814 رأس من المواشي في اليوم الثالث (540 ضأن ، 272ماعز ، 1 بقر ، 1 جمل ) ليكون الإجمالي بإجمالي 3708 من المواشي خلال 3 أيام ، بمشاركة قرابة 150 كادر من مختلف التخصصات منهم 6 أطباء بيطريين ، و 15 مشرفًا ، و 40 جزارًا ، و 40 عامل نظافة ، و5 رجال أمن وسلامة ، و20 عمل تنزيل للأضاحي ، و20 توصيل لحوم ، بعد السماح لأكثر من 30 مطبخاً للذبح وفق للاشتراطات الصحية والمهنية التي اشترطتها الأمانة.

وقال بأن الأمانة ساندت هيئة الترفيه في فعالية (كرنفال العيد) والمقام في سبتمبر خلال هذا العام بممشى السد “شارع الفن” ، بالإضافة إلى الأعمال الرقابية الصحية والفنية اليومية التي تقوم عليها إدارة الرقابة الصحية .

وأوضح أن مركز البلاغات 940 بالأمانة استقبل بلاغاً من أحد المواطنين عن أحد المطاعم صباح أمس الاثنين بحي النميص ، وبمتابعة مدير الرقابة الصحية م. أحمد أبو عابد ومتابعة المراقبين عبدالله الدهمش وفيصل ماطر و أحمد الشهراني حيث تم رصد عدد من الملاحظات الصحية ومنها تدني مستوي النظافة ، و وجود حشرات بالمواد الغذائية ، و العثور على مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد ، بالإضافة إلى تدني نظافة العمال ، وعدم اكتمل التجهيزات أو تلفها ، في حين تم إتلاف 6 كيلو من الطماطم التي يظهر عليه علامات الفساد والعفن ، و إتلاف المواد الغذائية التي بها حشرات ، ومصادرة سطل استيل من الفلافل واثنين من قدور العدس جاهز للتقديم ، كذلك تم إيقاف العمالة لتدني مستوى النظافة لديهم ، كذلك تم إزالة 6 بسطات وأكشاك مخالفة من حديقة الأندلس بأبها .

واستطرد أبو خرشة عن مشاريع النظافة بقوله : أن الأمانة أولت النظافة اهتماماً كبيراً حيث قدمت لها 3 مشاريع وهي مشروع نظافة أبها ، ومشروع نظافة المراكز الشرقية (مدينة سلطان ، والشعف) ، و مشروع نظافة المراكز الغربية (السودة وطبب ومربه) ، ومشروع المكافحة بمدينة أبها.

وقال أن القوى العاملة في مشاريع النظافة تبلغ 1250 عامل ، وعدد المعدات العاملة 130 معدة وآلية ، في حين تتجاوز الحاويات 7300 حاوية متنوعة المقاسات ، ومتوسط أوزان النفايات اليومية للأيام العادية يزيد على 570 طن ، وخلال الاجازات يرتفع هذا العدد ليصل إلى 1052 طن يومي ، وأن العمل يكون على ثلاث فترات عمل لتغطي الـ24 ساعة ، سواء من العمال أو المعدات والآليات .