مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تباشر أعمالها لتوديع الحجاج المغادرين إلى أوطانهم

مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية في لجنة أعمال الحج والعمرة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمالها في توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى أوطانهم بعد أن أدوا مناسك الحج وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ .

وبين وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني في تصريح له : أن الإدارات الحكومية المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية تباشر مهامها لمواصلة عملها وخدمة حجاج بيت الله الحرام بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في استقبال الحجاج .

ونوه بمتابعة سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ يومياً وتوجيه لجميع الإدارات ببذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج ،إلى جانب تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين وهي نسخة من القرآن الكريم لكل حاج وحاجة .

وأكد أن جميع العاملين في مدينة الحجاج سواء من منسوبي لجنة الإشراف العام على أعمال الحج والعمرة أو الإدارات الحكومية والقطاعات المدنية والعسكرية المشاركة يواصلون أعمالهم كمنظومة متكاملة بكل تفان تحقيقاً لتطلعات القيادة وتقديم أفضل خدمة لهم وتسهيل عبورهم لمنافذ المملكة .

وأشاد سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بالجهود التي بذلها كافة العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ونجاح المرحلة الأولى ، مؤكداً سموه على مواصلة هذه الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة وخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء مغادرتهم مدينة الحجاج عائدين إلى أوطانهم سالمين غانمين.