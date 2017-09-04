 الكشافة يرشدون 152574 ويبدؤون العمل في المدينة المنورة والمنافذ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الكشافة يرشدون 152574 ويبدؤون العمل في المدينة المنورة والمنافذ

الكشافة يرشدون 152574 ويبدؤون العمل في المدينة المنورة والمنافذ
المناطق - منى

بلغ عدد الحجاج التائهين الذين قامت معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية بإرشادهم حج هذا العام 152574 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 13287 إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 139287 بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6238 طلعة ، كما قاموا بتفويج 746000 حاج.
يشار إلى أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات ما يقارب 3000 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى ، وسبعة مراكز في مشعر عرفات ، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني .
وقد اتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد تتم بداية بتسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله،ولذلك تسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة التقنية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الذكية
وأوضح المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن هناك وعياً لدى بعض الحجاج في الاستدلال الى مقار حملاتهم ، مرجعاً ذلك الى انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة بمقاسات مختلفة وقامت بتوزيعها على الحجاج إضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة ، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى .
وبين الدكتور الفهد، أن المرحلة الثانية من عمل المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج تنطلق اليوم بالمدينة المنورة ، ويقوم خلالها الكشافة بإرشاد الزوار بالمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف ، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،إلى جانب الإسهام مع وزارة الصحة في المراكز الصحية في محيط الحرم النبوي، والمشاركة في تقديم مختلف الخدمات في مسجد الميقات، ومسجد القبلتين ، ومسجد قباء من أجل أرشاد الزوار ، وتسهيل تحركاتهم في المناطق الحيوية ، بالاضافة الى عمل المرحلة الثانية من المعسكرات الموجودة بالمنافذ والبالغة 16 معسكراً يقوم عليها قطاع وزارة التعليم .

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