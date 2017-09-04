اعتماد تشكيل ادارة نادي سيدات ساف للتوستماسترز للقيادة والخطابة في الباحة

اعتمد نادي سيدات ساف للتوستماسترز للقيادة والخطابة ادارة النادي في الباحة وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عقد بفندق ساف ببلجرشي ويعتبر اول نادي توستماسترز نسائي من نوعه بالمنطقة

ويهدف النادي الى تدريب وصقل الكوادر الادارية وتعليمها مهارات القيادة عبر برامج ذاتية متعددة يتم تأديتها من قبل اعضاء النادي

وتم تشكيل ادارة النادي من:

رئيسة النادي بدرية سعيد علي جمعان الغامدي ،نائبة رئيسة النادي للشؤون التعليمية :نوره عبدالله آل عنبر ،ونائبة رئيسة النادي للشؤون العضوية: وداع سعيد ،ونائبة رئيسة النادي لشؤون العلاقات العامة : روان محمد العلياني

وسكرتيرة النادي : صالحة عبدالله الرفيدي ، وأمينة الخزينة : رحاب علي غبيب ، وأمين المراسم : روان سعيد صالح حشران

واوضحت رئيسة النادي بدرية سعيد علي جمعان بان الدعوة موجهة للجميع لتسجيل اسماءهن في الدورات التي سينظمها النادي مشيرة بان النادي يتبع لمنظمة التوستماسترز العالمية و هي مؤسسة غير ربحية تعليمية تنظم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والتحدث أمام العامة وتعليمهم مهارات القادة وتتركز الدورات فقط على مهارات الاتصال مثل الالقاء و الخطابة و الحوار

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