 “البيئة” تباشر التحقيق والتحليل في حالات نفوق إبل في حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“البيئة” تباشر التحقيق والتحليل في حالات نفوق إبل في حفر الباطن

“البيئة” تباشر التحقيق والتحليل في حالات نفوق إبل في حفر الباطن
واس - حفرالباطن

باشرت الفرق البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة فحص حالات نفوق إبل بمحافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية، لستة قطعان يشتبه إصابتها بتسمم غذائي.
جاء ذلك بعد تلقي الوزارة عدد من البلاغات عبر الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000) من قبل المربين بوجود حالات نفوق إبل .
وكشفت الوزارة أن فرق الوزارة البيطرية في حفر الباطن وقفت ميدانياً على القطعان المصابة التي تقارب 70 حالة، نفق منها 20، مؤكدة أنها أخذت عينات أرسلت للمختبر للكشف عن أسباب النفوق والتسمم، وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية .
وأفادت الوزارة أنها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تحفظت احترازياً على مصدر الاعلاف لحين معرفة أسباب التسمم .

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