 عمل الرياض يضبط  “13” مخالفات لقرارات وزارة العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط  “13” مخالفات لقرارات وزارة العمل

عمل الرياض يضبط  “13” مخالفات لقرارات وزارة العمل
المناطق ـ الرياض

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملةً تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية بالعاصمة للتحقق من مدى التزام أصحابها بقرارات التوطين والتأنيث وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتطبيق الانظمة على المتحايلين .
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات تأنيث و7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل والتي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”.
واوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ يوسف السيالي أن مفتشي العمل مستمرين بمتابعة المنشآت  والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكدا ان الجولات الميدانية والزيارات التفتيشية على المجمعات والأسواق والمحال التجارية مستمرة في جميع الأوقات خلال  إجازة عيد الاضحى المبارك .

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