 مدير جامعة تبوك يهنئ القيادة بالنجاح المميز لحج هذا العام 1438 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة تبوك يهنئ القيادة بالنجاح المميز لحج هذا العام 1438

مدير جامعة تبوك يهنئ القيادة بالنجاح المميز لحج هذا العام 1438
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

رفع مدير جامعة تبوك الدكتور عطيه بن محمد الضيوفي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -،ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، على النجاح المميز لموسم حج هذا العام 1438هـ .
وأوضح أن هذا النجاح يعود إلى ما أولته القيادة الحكيمة من اهتمام كبير ومتواصل لخدمة ضيوف الرحمن وهو ثمرة تضافر جهود جميع القطاعات وأجهزة الدولة المختلفة المشاركة في الحج .
وأفاد الدكتور الضيوفي بالمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية ,وما تم تنفيذه هذا العام من مشروعات جديدة سعياً لخدم الحجاج وراحتهم والتسهيلات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال منظومة عمل متكاملة بين جميع الجهات المعنية .
وأشار مدير جامعة تبوك إلى مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ممثلة بجوالة الجامعة التي تم توزيعهم على عدة مواقع في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام تضمنت ارشاد التائهين ومساعدة كبار السن وتفويج الحجاج واسعاف الحالات الطارئة

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