المعسكر الكشفي بحالة عمار يواصل أعماله لتوديع حجاج بيت الله الحرام

تتواصل أعمال المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في مرحلته الثانية بمدينة الحجاج في حالة عمار، بإشراف وتنظيم قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم لخدمة وتوديع ضيوف الرحمن في منفذ حالة عمار، بعد عودتهم من المشاعر المقدسة وانتهاء مناسك حجهم لهذا العام .

وأكد مدير إدارة نشاط الطلاب نائب المشرف العام على المعسكر الدكتور عبدالله الحارثي أنه تم تجهيز المعسكر الكشفي وتوفير التجهيزات كافة ، مشيراً إلى أن المعسكر الكشفي يضم أكثر من 40 كشافاً بإشراف 11 قائداً كشفياً تتنوع مهامهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال توديع الحجاج المغادرين لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، ومساعدة كبار السن من خلال تخصيص الكراسي المتحركة التي يعمل عليها الكشافة لمساعدتهم على الحركة والتنقل والمشاركة في تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة للحجاج أثناء توديعهم عبر المنفذ.

من جهة ثانية اختتمت الفرق الكشفية بتعليم تبوك مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وتضمن عملها عبر فرقتين كشفيتين وعدد من القادة الكشفيين تقديم العون والمساعدة والإرشاد والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وراحتهم.