 اختتام فعاليات عيد الاضحى باملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات عيد الاضحى باملج

اختتام فعاليات عيد الاضحى باملج
المناطق - أملج - فايز السميري

اختتمت فعاليات احتفال عيد الاضحى بمحافظة املج مساء امس التي استمرت لثلاثة ايام في حديقة الاحتفالات العامة  ونظمتها لجنة التنمية الاجتماعية  بإشراف من لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع البلدية والجهات المشاركه وشملت الفعاليات المسرح المفتوح بعنوان فرحة طفل بقيادة “فرقة لحظات المرح” واقيمت المسابقات الثقافية والالعاب الترفيهية حيث تم توزيع الجوائز على المشاركين وشهدت الحديقة اقبال متزايد من الحضور والعائلات واطفالهم الذين استهوتهم الفعاليات التي استمرت الى منتصف الليل  وتنقلوا بين اركان الحديقة المتنوعة من البسطات والمأكولات الشعبية والالعاب المختلفة والمسطحات الخضراء وبمتابعة ميدانية من مشرف المهرجان عضو لجنة التنميه السياحيه بأملج رجل الاعمال اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني الذي حرص المنظمون اخذ صور تذكاريه معه متمنيا للجميع ان يعود هذه المناسبة عليهم اعواما عديدة وازمنه مديدة.

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