 التأمينات: المواطنون المفصولون وفق المادة “77”يستحقون تعويضات “ساند” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التأمينات: المواطنون المفصولون وفق المادة “77”يستحقون تعويضات “ساند”

التأمينات: المواطنون المفصولون وفق المادة “77”يستحقون تعويضات “ساند”
المناطق - متابعات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام «ساند»، في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، من أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وقالت مصادر إن المواطنين الذين لم يجدد معهم في الشركات يستحقون التعويضات أيضا، إذ يبدأ صرف الرواتب ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم دفع التعويض مقدما ابتداء من ذلك التاريخ. كما أنه لا يلزم حضور المستفيد بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأضافت المصادر، إن هناك حالات غير الفصل تُمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، وأنه على المؤهلين الذين تم رفض طلباتهم، التقدم بشكوى خلال موقع التأمينات الإلكتروني.

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