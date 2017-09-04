قيادة انظمة الاتصالات تكريم عدد من المشاركين المميزين بالحج

بحضور سعادة مساعد قائد قوات امن الحج لأنظمة الاتصالات اللواء سلمان بن محمد السلمان احتفلت قيادة أنظمة الاتصالات المشاركة في حج هذا العام بتكريم عدد من المشاركين المميزين الذين شاركوا في مهمة حج هذا العام.

وفي مستهل حفل التكريم نقل اللواء السلمان تحيات معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني المشرف على الامن العام ومعالي قائد قوات امن الحج لكافة منسوبي القوة ونقل لهم تهنئتهم بعيد الأضحي المبارك قائلا ان التكريم اليوم الذي خصص لمجموعة من زملائكم هو تكريم لكم عموما على ما بذلتوه من عطاء كما اجدها فرصة لاتقدم للمكرمين بالتهنئة على ما اظهروه من عطاء طوال الموسوم ازداد في موسم حج هذا العام متمنيا للجميع التوفيق في قادم الايام .