العمل: ننسق مع الجهات المختصة للوصول إلى رجل يعنف طفلاً في إحدى المولات التجارية

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن فريقا من الوزارة ينسيق مع الجهات المختصة، للوصول إلى رجل يعنف طفلا في إحدى المولات التجارية بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل.

وكتب أبا الخيل عبر حسابه بتويتر ، بأن أي شخص يقوم بإيذاء أو إهمال أو يهدد سلامه الطفل، فإن النظام سيطبق بحقه، ودعا من لديه معلومات تزويدهم بها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا على نطاق واسع مقطع فيديو، يظهر فيه رجلا من جنسية عربية في أحد مولات الخبر ، وهو يعنف طفلا صغيرا لم يتجاوز عمره سنتين بشكل جنوني وهستيري أمام المتسوقين، الأمر الذي أثار غضب وانزعاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بإنقاذ الطفل ومحاسبة الرجل.