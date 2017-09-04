فك لغز ” ابتسامة ”  كشاف وحاج مُسن على صعيد عرفات

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكشاف يتبادل الابتسامات مع حاج كبير في السن ، ووجدت تعليقات إيجابية أجمع أغلبها على أمرين إما ان تلك الابتسامة خلفها سر، أو أنها صفة يتصف بها كل كشاف ، وراح آخرون الى انها صفة ملازمة لكل من يعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام من أبناء هذا الوطن .

وحرصاً على فك لغز تلك الابتسامة وتلك اللقطة التقينا بذلك الكشاف الذي اتضح انه من قيادات جوالة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المتطوعة بمعسكر عرفات ضمن معسكرات خدمة الحجاج التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركاً في ارشاد الحجاج التائهين بمشعر عرفات، وفي تفويج الحجاج بمشعر منى ويدعى مشعل بن منصور الحسن الذي قال ان الصورة التقطها مصادفة وبعفوية مصور جمعية الكشافة خالد الفحام يوم عرفه ، حيث كلف بتوصيل ذلك الحاج المُسن التائه لمقر إقامته والذي كان يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى ، وعندما أوصلته قلت له بابتسامة انا في خدمتك هل تحتاج شيء آخر، فبادلني الابتسامة وشكرني ودعاء لي وقال وانت مثل ابني ، واستغرب القائد مشعل تعجب الكثيرين من تلك الابتسامة التي أكد انها قيمة من بنود القانون الكشفي حيث يتصف الكشاف بالبشاشة ومقابلة الصعوبات بصدر رحب ، كما أن ابناء هذه البلاد وهم يستقبلون ضيوف الرحمن يجب عليهم ان يتصفوا بما اتصف به رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث هو أعظم الناس قدرا، وأعلاهم شرفا، وأشرحهم صدرا، وكان يملك قلوب أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ بوجهه البسَّام، وابتسامته المشرقة، وكلماته الطيبة.

واشار القائد مشعل الى ان الابتسامة في الوجوه أسرع طريق إلى القلوب، وأقرب باب إلى النفوس، وهي من الخصال المتفق على استحسانها وامتداح صاحبها، وقد فطر الله الخَلْقَ على محبة صاحب الوجه المشرق البسَّام.