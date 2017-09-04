 مجموعة السبع مستعدة لتعزيز إجراءات وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجموعة السبع مستعدة لتعزيز إجراءات وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية

مجموعة السبع مستعدة لتعزيز إجراءات وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية
المناطق - رويترز

نددت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، اليوم الإثنين، بالتجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، وتعهدت باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تخلي الدولة الآسيوية تماماً عن برنامجها النووي.

وورد التنديد في بيان أصدرته إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، ووقعه زعماء كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وقال البيان “ينبغي أن تلتزم كوريا الشمالية على الفور وبشكل كامل بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تتخلى عن جميع برامج الصواريخ النووية والباليستية بشكل تام وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه”.

وأضاف البيان “نحن مستعدون لتعزيز الإجراءات الرامية لتحقيق هذه الأهداف وندعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والعمل على تبني قرار جديد وفعال يشمل إجراءات أقوى”.

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