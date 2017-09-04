الأمم المتحدة تدعو “لتحرك ملائم” بشأن بيونغ يانغ

قال مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، “يعول على تكاتف مجلس الأمن الدولي واتخاذه لتحرك ملائم” بشأن كوريا الشمالية، وذلك بعدما أجرت بيونغ يانغ سادس تجارها النووية.

وحذر فيلتمان، المجلس المؤلف من 15 بلداً، اليوم الإثنين، من أنه “مع ازدياد التوتر تزداد مخاطر سوء الفهم والخطأ في التقدير والتصعيد”.

وأضاف فيلتمان للمجلس “التطورات الأخيرة الخطيرة تستلزم رداً شاملاً من أجل تحطيم حلقة الاستفزازات من كوريا الشمالية. ينبغي أن يشمل مثل هذا الرد دبلوماسية حكيمة وجريئة ليكون فعالاً”.